Petrobras escolhe Vallourec para apoiar suas operações em contrato de US$1 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras contratou a fabricante de tubos de aço Vallourec para o apoio a suas operações marítimas até 2029, anunciou a fabricante nesta quinta-feira.

O pedido, que inclui o fornecimento de tubos e serviços associados, pode gerar receitas de até US$1 bilhão, afirmou o grupo.

Ele cobrirá as necessidades das operações offshore da Petrobras de 2026 a 2029.