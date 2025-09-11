Preços ao consumidor dos EUA aumentam mais do que o esperado em agosto

Economistas consultados pela Reuters previam que os preços ao consumidor aumentariam 0,3% ante o mês anterior e 2,9% em uma base anual.

O relatório do CPI pode aumentar as preocupações com a estagflação, após recentes notícias desfavoráveis para o mercado de trabalho. O repasse das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump tem sido gradual, mas os preços podem acelerar nos próximos meses, conforme as empresas já esgotaram seus estoques pré-tarifas. Há algum tempo, as pesquisas empresariais vêm sinalizando aumentos iminentes de preços.

"As evidências são esmagadoras de que mais inflação relacionada às tarifas está chegando, embora ainda possa levar vários meses até que ela seja totalmente transmitida", disse Stephen Stanley, economista-chefe do Santander U.S. Capital Markets.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o CPI foi de 0,3%, depois de ter aumentado 0,3% em julho. Nos 12 meses até agosto, o chamado núcleo da inflação do índice aumentou 3,1%. Isso se seguiu a um aumento anual de 3,1% em julho.

Espera-se que o banco central dos EUA, que tem como parâmetro o índice de preços PCE, de despesas pessoais, para sua meta de inflação de 2%, corte as taxas em sua reunião de política monetária na próxima quarta-feira. Uma redução de 0,25 ponto percentual foi totalmente precificada. O Fed interrompeu seu ciclo de flexibilização em janeiro devido à incerteza sobre o impacto inflacionário das tarifas de importação.

Antes dos dados do CPI, os economistas estimaram que o núcleo da inflação PCE teria aumentado 0,3% em agosto, pelo terceiro mês consecutivo, o que se traduziria em um aumento anual de 3,1%. Isso representaria uma aceleração em relação ao aumento de 2,9% registrado em julho.