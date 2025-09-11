STOXX 600 sobe após BCE manter juros, como esperado, e com alta de ações de defesa

A BAE Systems saltou 6,3%, a Rheinmetall subiu 2,3% e a Rolls-Royce avançou 2,1%.

"Quanto mais tivermos esses pequenos pontos de contato de lembretes contínuos de que há uma incerteza contínua, mais investidores estarão simplesmente dizendo que eu preciso ter essas ações de defesa em meu portfólio", disse Daniel Coatsworth, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Enquanto isso, o BCE deixou as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, conforme esperado, mas não deu pistas sobre seu próximo passo, reiterando que a decisão seguinte dependerá dos dados.

Operadores reduziram suas apostas em outro corte nos juros, vendo pouco menos de 50% de chance de um corte até junho de 2026, de acordo com dados da ICAP.

O setor de construção e materiais saltou 1,4%, depois que o JPMorgan elevou a italiana Buzzi para "overweight" e manteve a alemã Heidelberg como sua principal escolha. A Buzzi subiu 6,7% e a Heidelberg avançou 2,5%.

A montadora Stellantis registrou o melhor desempenho individual do dia, com alta de 9,1%. A ação impulsionou o índice de montadoras para alta de 1,27%.