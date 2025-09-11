Tarcísio demonstrou ser um serviçal de Bolsonaro, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao Jornal da Band, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "demonstrou ser um serviçal" do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao subir em um palanque na Avenida Paulista para defender o ex-presidente e criticar o Judiciário.

Lula acrescentou que Tarcísio tem "todo direito de ser candidato", mas que "se comporte" e na hora da eleição enfrente os demais candidatos.

"O governador do Estado de São Paulo, o Estado mais importante, gente, precisa ter um comportamento no mínimo respeitoso consigo mesmo. Ele não poderia falar o que ele falou do Alexandre de Moraes", disse Lula, referindo-se a discurso do governador no domingo em ato na Avenida Paulista.