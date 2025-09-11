Vale recebe licença para expandir produção de minério de ferro em 20 mi t ao ano

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale afirmou nesta quinta-feira que recebeu a licença de operação para as atividades relacionadas à mina do Projeto Serra Sul +20 Mtpa, que deverá reforçar a capacidade de produção de minério de ferro da companhia a partir do polo de Carajás, no Pará.

A licença de operação, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), marca um avanço relevante na execução do projeto, cujo cronograma prevê início do comissionamento no segundo semestre de 2026, disse a mineradora em comunicado.

Com investimentos totais estimados em US$2,8 bilhões, o empreendimento já alcançou 57% de avanço financeiro e 77% de progresso físico, disse a Vale.