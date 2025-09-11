Vendas no varejo do Brasil recuam 0,3% em julho, diz IBGE

SÃO PAULO, 11 Set (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,3% em julho na comparação com o mês anterior e subiram 1,0% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de baixa de 0,30% na comparação mensal e de avanço de 0,80% sobre um ano antes.

