Wall St abre em alta após dados de inflação manterem apostas firmes em corte de juros

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, depois que a última leitura da inflação manteve o banco central dos EUA no caminho para cortar sua taxa de juros na próxima semana.

O Dow Jones subiu 0,19% na abertura, para 45.577,09 pontos. O S&P 500 avançou 0,34%, para 6.554,41 pontos, enquanto o Nasdaq Composite teve alta de 0,42%, para 21.977,52 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)