BC vende US$1 bilhão em leilão de linha para rolagem

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu a oferta total de US$1 bilhão em leilão de venda de dólares com compromisso de recompra realizado nesta manhã de sexta-feira, para rolagem do vencimento de outubro.

O BC realizou dois leilões de linha simultâneos com oferta total de US$1 bilhão -- o leilão A, com data de recompra para 03/02/2026, e o leilão B, com recompra em 03/03/2026.

No entanto, toda a oferta foi vendida por meio do leilão B. A taxa de corte do leilão foi de 5,211000% e apenas uma proposta foi aceita.