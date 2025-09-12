Bolsas da Ásia caem após nova máxima em uma década; Hong Kong toca máxima de 4 anos com otimismo sobre IA

Ainda assim, os dois índices obtiveram um ganho semanal de 1,5% e 1,4%, respectivamente, recuperando da forte correção na semana de abertura de setembro, que foi desencadeada pela realização de lucros após o desfile militar da China.

Os investidores estão provavelmente realizando lucros temporariamente e aguardando sinais claros sobre macroeconomia, política e demais fundamentos, após uma corrida sólida desde junho", escreveu Laura Wang, estrategista do Morgan Stanley para a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, planeja reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, e com funcionários de alto escalão de Pequim na próxima semana, em Madri, para continuar as negociações sobre questões comerciais, econômicas e de segurança nacional, informou a Reuters.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,89%, a 44.768 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,16%, a 26.388 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,12%, a 3.870 pontos.