China se vê em dilema de política monetária com iminência de corte nas taxas do Fed

Um corte nas taxas do Fed poderia dar ao Banco Popular da China espaço para flexibilizar a política monetária sem correr o risco de fuga de capitais ou depreciação do iuan, mas especialistas e economistas dizem que o banco central pode esperar por sinais econômicos mais claros em vez de seguir imediatamente a medida dos EUA.

Os mercados financeiros esperam que o Fed reduza as taxas em 0,25 ponto percentual em sua reunião de 16 e 17 de setembro, com mais dois cortes prováveis até o final do ano. A taxa de referência tem se mantido estável em 4,25%-4,50% desde dezembro.

"A probabilidade de um corte na taxa de juros do Fed dará mais espaço para nossa política monetária, mas talvez não a sigamos necessariamente", disse uma pessoa envolvida nas discussões internas, que não quis se identificar devido à sensibilidade do assunto.

"Qualquer ação dependerá do estado da economia (chinesa). O mercado de ações está muito ativo no momento -- se reduzirmos as taxas, isso não seria como colocar mais lenha na fogueira?"

Ting Lu, economista-chefe para a China da Nomura, espera que o Banco Popular da China evite cortar as taxas imediatamente se a alta das ações persistir, para evitar alimentar uma bolha, mas disse que poderá fazer um modesto corte de 10 pontos-base nas próximas semanas se os mercados se corrigirem.

Até o momento, neste ano, o banco cortou sua taxa básica de juros em 10 pontos-base e reduziu o índice de reservas obrigatórias (RRR) dos bancos em 50 pontos-base, ambos anunciados em maio como parte de medidas de estímulo mais amplas.