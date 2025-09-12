Confiança do consumidor dos EUA cai novamente em setembro, mostra índice da Universidade de Michigan

(Reuters) - A confiança do consumidor dos EUA caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, conforme os consumidores observaram riscos crescentes para as condições de negócios, o mercado de trabalho e a inflação.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que seu Índice de Opinião do Consumidor caiu para 55,4 este mês, o mais baixo desde maio, em comparação com uma leitura final de 58,2 em agosto. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 58,0, pouco alterada em relação ao mês anterior.

"Os consumidores continuam a observar múltiplas vulnerabilidades na economia, com riscos crescentes para as condições de negócios, mercados de trabalho e inflação", disse Joanne Hsu, diretora da Pesquisa de Consumidores, em um comunicado.