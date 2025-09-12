Dólar cai para R$5,3537 no Brasil, menor valor em 15 meses

Após o desfecho do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), com sua condenação a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, os agentes se mantinham atentos a possíveis novas medidas de retaliação dos EUA ao Brasil.

Em julho, ao definir tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, o presidente dos EUA, Donald Trump, citou como um dos motivos o julgamento de Bolsonaro, seu aliado. Na noite de quinta-feira, após a condenação, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o país "responderá adequadamente a essa caça às bruxas".

“A tendência natural (para o dólar) é de queda ainda. Em algum momento ele vai buscar os R$5,30, mas tudo depende de Trump, que pode ou não retaliar o Brasil. É o receio em relação a Trump que ainda segura o dólar numa faixa mais próxima de R$5,40", avaliou no início da tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

Mas como nenhuma medida foi anunciada ainda nesta sexta-feira, o dólar teve caminho livre para seguir renovando mínimas ante o real. Depois de marcar a máxima de R$5,4043 (+0,24%) às 9h, na abertura, a moeda à vista atingiu a cotação mínima intradia de R$5,3445 (-0,86%) às 14h49.

O recuo firme do dólar no Brasil contrastava com o avanço visto no exterior, em um dia de ajustes técnicos. Às 17h13, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,09%, a 97,642.

Pela manhã o Banco Central vendeu US$1 bilhão em leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra), para rolagem do vencimento de outubro. Além disso, vendeu 40.000 contratos de swap cambial, também para rolagem de outubro.