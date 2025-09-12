Dólar acompanha exterior e tem leve alta nos primeiros negócios do dia

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a sexta-feira com leve alta ante o real, mas ainda oscilando abaixo dos R$5,40, com o mercado brasileiro alinhado ao exterior, onde a moeda norte-americana também avança ante as divisas fortes e a maior parte das divisas de países emergentes.

Finalizado na véspera o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, investidores monitoram agora eventuais novas medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil.

Às 9h14, o dólar à vista subia 0,13%, a R$5,3983 na venda.