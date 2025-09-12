EXCLUSIVO-Diretora do Fed Cook declarou sua propriedade em Atlanta como "casa de férias", mostram documentos

O documento parece contrariar outra documentação que os críticos de Cook citaram em apoio às suas alegações de que ela cometeu fraude hipotecária ao informar duas casas diferentes como sua residência principal, disseram dois especialistas imobiliários independentes.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com Cook para comentar o assunto. Ela negou repetidamente qualquer irregularidade em relação às suas propriedades, que também incluem uma casa em Ann Arbor, Michigan, e uma propriedade de investimento em Massachusetts.

Autoridades do governo, lideradas por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), usaram documentos de hipoteca de suas propriedades em Atlanta e Michigan para acusar Cook de declarar ambas como sua "residência principal". As alegações supostamente falsas de residência, que poderiam melhorar as implicações hipotecárias e fiscais para um proprietário de imóvel, levaram Pulte a encaminhar a questão ao Departamento de Justiça, provocando uma investigação federal e uma ordem do presidente Donald Trump para demiti-la.

Cook, que permanece no Federal Reserve, processou o presidente para resistir à sua demissão. A Reuters não conseguiu determinar se Pulte ou os funcionários da administração estão cientes da estimativa de empréstimo de Cook em Atlanta. Os porta-vozes da FHFA, a agência liderada por Pulte, não responderam a um pedido de comentário.

Os documentos citados por Pulte incluem uma documentação padronizada de hipoteca federal que estipula que cada empréstimo obtido por Cook para as propriedades de Atlanta e Michigan se destina a uma "residência principal".

Mas a documentação analisada pela Reuters para a casa de Atlanta, registrada em um tribunal no condado de Fulton, na Geórgia, diz claramente que a estipulação existe "a menos que o credor concorde de outra forma por escrito". A estimativa do empréstimo, um documento preparado pela cooperativa de crédito, declara "Uso da propriedade: Casa de férias".