Fitch rebaixa recomendação da França

A nota, a mais baixa já registrada por uma grande agência de recomendação de crédito, tem uma perspectiva estável para mudanças futuras, disse a Fitch, atribuindo seu corte à falta de "um horizonte claro para a estabilização da dívida nos anos seguintes".

O rebaixamento já estava precificado nos mercados, disseram analistas. No entanto, o momento da mudança é estranho para a França e destaca as crescentes preocupações de investidores quanto à sua capacidade de controlar seu déficit orçamentário -- atualmente o mais alto da zona do euro.

O presidente francês, Emmanuel Macron, escolheu Lecornu, um conservador leal, para formar um governo depois que parlamentares expulsaram o veterano de centro François Bayrou em um voto de confiança sobre seus planos para um aperto orçamentário de 44 bilhões de euros (US$52 bilhões).

Lecornu tornou-se o quinto primeiro-ministro de Macron em menos de dois anos e enfrenta uma tarefa quase impossível para aprovar um orçamento reduzido no Parlamento -- dificuldades que levaram à saída dos dois últimos primeiros-ministros da França.

"Essa instabilidade enfraquece a capacidade do sistema político de realizar uma consolidação fiscal substancial", disse a Fitch em um comunicado.

O Ministro das Finanças francês, Eric Lombard, disse que havia tomado conhecimento da decisão da Fitch e que Lecornu estava avançando com consultas com parlamentares para aprovar um orçamento e restaurar as finanças públicas.