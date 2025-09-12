Ibovespa fecha em queda com ajustes após máximas à espera do Fed

O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somou apenas R$16,4 bilhões.

Na véspera, o Ibovespa renovou máximas históricas, testando o patamar dos 144 mil pontos pela primeira vez.

Ameaças do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, de uma resposta dos EUA à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado também serviram como argumento para alguma cautela na bolsa paulista nesta sexta.

Em Nova York, o S&P 500 fechou com decréscimo de 0,05%, em ritmo de espera para a decisão do Federal Reserve no próximo dia 17, com projeções no mercado apontando um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros da maior economia do mundo, que está atualmente na faixa de 4,25% a 4,50%.

O desfecho da reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed será acompanhado das projeções econômicas da autoridade monetária e seguido pela coletiva à imprensa do chair do BC norte-americano, Jerome Powell.

Economistas do Deutsche Bank afirmaram esperar, além do corte de 0,25 pontos, que o Fed sinalize que mais reduções são prováveis nas reuniões restantes deste ano. Também avaliam que a decisão que será conhecida na quarta-feira provavelmente não será unânime, conforme relatório enviado a clientes.