Ibovespa titubeia após máximas e com ameaça dos EUA no radar

Na véspera, o Ibovespa renovou máximas históricas, testando o patamar dos 144 mil pontos pela primeira vez, puxado principalmente pelas ações de bancos, depois que dados econômicos dos Estados Unidos referendaram as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana.

No exterior, Wall Street tinha variações tímidas, após também renovar máximas históricas na quinta-feira, em meio às expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve. O S&P 500 rondava a estabilidade, enquanto o Nasdaq tinha variação positiva de 0,23% e Dow Jones perdia 0,12%.

Para a equipe da Ágora Investimentos, o tom mais contido no exterior e um receio entre os investidores sobre uma possível reação dos Estados Unidos ao desfecho do julgamento de Bolsonaro no STF podem prejudicar o desempenho dos ativos locais nesta sexta-feira, conforme relatório a clientes.

A Primeira Turma do STF condenou na quinta-feira o ex-presidente por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022 e o sentenciou a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Como consequência da condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira que o país "responderá adequadamente a essa caça às bruxas" depois que Bolsonaro foi condenado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não teme novas sanções ao Brasil após a condenação do ex-presidente.