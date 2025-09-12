Minério de ferro tem novo ganho semanal com melhora na demanda da China e preocupação com oferta

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,54%, para US$106,05 a tonelada, mas registrou aumento de 1,2% até agora nesta semana.

A demanda por minério de ferro se recuperou conforme as siderúrgicas retomaram a produção após uma interrupção devido ao desfile militar em 3 de setembro, o que ajudou a sustentar os preços.

A produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério, aumentou 5% em relação à semana anterior, atingindo a maior alta em três semanas, de 2,41 milhões de toneladas, em 11 de setembro, segundo dados da consultoria Mysteel.

No início desta semana, os preços ganharam impulso com maiores preocupações relacionadas ao fornecimento de minério proveniente do projeto Simandou, na Guiné, após relatos de que o governo local queria que a Rio Tinto construísse refinarias localmente.

Essa medida poderia limitar o volume de minério disponível para exportação.

A queda acentuada nos embarques do Brasil, importante fornecedor mundial, na primeira semana de setembro também impulsionou o sentimento de alta dos preços.