Morgan Stanley e Deutsche Bank projetam três cortes de juros nos EUA este ano

Espera-se que o Fed inicie um novo ciclo de flexibilização na reunião de política monetária da próxima semana -- o primeiro desde o corte de 25 pontos-base na taxa em dezembro de 2024 --, depois que dados recentes apontaram para uma desaceleração no mercado de trabalho.

No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que um corte na taxa era possível na reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro, citando os crescentes riscos do mercado de trabalho, mas alertando que a inflação continuava sendo uma ameaça.

O Morgan Stanley disse que as condições de mercado dão ao Fed espaço para avançar mais rapidamente em direção a uma postura política neutra.

De acordo com a corretora de Wall Street, o Fed provavelmente realizará quatro cortes consecutivos de 25 pontos-base nas taxas, começando na semana que vem e continuando até janeiro, com mais dois cortes projetados para abril e julho de 2026.

"Embora atualmente não tenhamos cortes adicionais nas taxas em nossa previsão para o próximo ano, dado que nossas previsões de inflação e mercado de trabalho são inconsistentes com taxas abaixo do neutro, os riscos estão distorcidos em direção a mais reduções em 2026", disse Matthew Luzzetti, economista-chefe dos EUA no Deutsche Bank.

Operadores estimaram uma chance de 95% de um corte de 25 pontos-base na taxa na próxima semana, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, com uma pequena chance de 5% de um corte maior, de 50 pontos-base.