Nasdaq atinge recorde de fechamento conforme operadores aguardam reunião do Fed

Na semana, o S&P 500 subiu 1,6%, o Dow Jones avançou quase 1% e o Nasdaq ganhou 2%.

Impulsionado pela Tesla e por outras ações relacionadas à tecnologia, o Nasdaq ampliou uma alta da sessão anterior, em que os três índices atingiram recordes históricos.

Investidores estão concentrados na reunião do Fed na terça e quarta-feira. Operadores esperam que o banco central dos Estados Unidos reduza a taxa de juros em 25 pontos-base, depois que dados recentes mostraram uma fraqueza de longa data nas contratações e uma diminuição das preocupações com a inflação.

"Como tivemos um salto tão bom no mercado de ações ontem, investidores estão basicamente recuperando o fôlego", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. "Na verdade, não haverá nenhum dado entre hoje e quarta-feira. É uma espécie de atitude de esperar para ver."

A Microsoft ganhou 1,8% depois que a gigante da tecnologia evitou uma possível multa antitruste pesada da União Europeia, oferecendo a clientes preços reduzidos para produtos do Office, excluindo o Teams.

A Tesla saltou 7,4% depois que o presidente do conselho, Robyn Denholm, descartou preocupações de que a atividade política do presidente-executivo, Elon Musk, tivesse prejudicado as vendas da fabricante de veículos elétricos.