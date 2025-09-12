Nasdaq atinge recorde de fechamento conforme operadores aguardam reunião do Fed

Por Noel Randewich e Ragini Mathur
(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq fechou em alta nesta sexta-feira e atingiu um recorde de fechamento, impulsionado pela Microsoft, em um pregão com resultados mistos, conforme investidores aguardam a reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana, quando é amplamente esperado que o banco central corte a taxa de juros para combater a desaceleração do mercado de trabalho.
O S&P 500 registrou variação negativa de 0,05%, para 6.584,29 pontos. O Nasdaq ganhou 0,45%, para 22.141,10 pontos. O Dow Jones caiu 0,59%, para 45.834,22 pontos.
Na semana, o S&P 500 subiu 1,6%, o Dow Jones avançou quase 1% e o Nasdaq ganhou 2%.
Impulsionado pela Tesla e por outras ações relacionadas à tecnologia, o Nasdaq ampliou uma alta da sessão anterior, em que os três índices atingiram recordes históricos.
Investidores estão concentrados na reunião do Fed na terça e quarta-feira. Operadores esperam que o banco central dos Estados Unidos reduza a taxa de juros em 25 pontos-base, depois que dados recentes mostraram uma fraqueza de longa data nas contratações e uma diminuição das preocupações com a inflação.
"Como tivemos um salto tão bom no mercado de ações ontem, investidores estão basicamente recuperando o fôlego", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. "Na verdade, não haverá nenhum dado entre hoje e quarta-feira. É uma espécie de atitude de esperar para ver."
A Microsoft ganhou 1,8% depois que a gigante da tecnologia evitou uma possível multa antitruste pesada da União Europeia, oferecendo a clientes preços reduzidos para produtos do Office, excluindo o Teams.
A Tesla saltou 7,4% depois que o presidente do conselho, Robyn Denholm, descartou preocupações de que a atividade política do presidente-executivo, Elon Musk, tivesse prejudicado as vendas da fabricante de veículos elétricos.
Sete dos 11 setores do S&P 500 recuaram, liderados pelo de saúde, com queda de 1,13%, seguido por uma perda de 0,97% no de materiais.
