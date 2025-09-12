PF prende suspeito de articular esquema de cobranças indevidas a aposentados do INSS

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira dois suspeitos de envolvimento em um esquema de cobranças indevidas e sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS, incluindo o suposto articular do grupo, segundo fontes com conhecimento da operação.

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", foi detido em Brasília. Também foi preso, em São Paulo, o empresário Maurício Camisotti, suspeito de participação nas fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), disseram as fontes, que têm conhecimento direto da operação.

Antunes é apontado como o líder do esquema de cadastramento e cobrança indevida de contribuições associativas, sem autorização dos beneficiários. As investigações indicam que Antunes movimentou R$12,2 milhões em contas bancárias em pouco mais de quarto meses, segundo as fontes.