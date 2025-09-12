Presidente do conselho da Tesla descarta que atividade política de Musk afete vendas

(Reuters) - A presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, descartou as preocupações de que a atividade política de Elon Musk tenha diminuído as vendas da fabricante de veículos elétricos e disse que o bilionário está "na frente e no centro" da empresa após vários meses na Casa Branca.

"O que ele faz do ponto de vista pessoal, em termos de suas motivações políticas, depende dele", disse Denholm em uma entrevista à Bloomberg Television nesta sexta-feira. "Do ponto de vista político, obviamente estamos em uma democracia, então todos podem expressar seus pontos de vista."

As declarações de Denholm foram feitas após o conselho da Tesla propor um plano de remuneração de US$1 trilhão para o presidente-executivo, no que seria o maior pacote de remuneração corporativa da história, ressaltando o controle que ele tem sobre a montadora.