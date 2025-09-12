Receita com exportação do agronegócio do Brasil aumenta 1,5% em agosto, aponta ministério

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram US$14,29 bilhões em agosto de 2025, alta de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, principalmente com aumento dos volumes de produtos como soja, milho e carne bovina.

Na carne bovina, os preços mais altos ajudaram a impulsionar a receita, para cerca de US$1,6 bilhão, enquanto na soja as cotações mais baixas evitaram um aumento ainda maior no faturamento, que avançou 11% na comparação anual, a US$3,88 bilhões.

Na exportação de café, apesar de uma queda de 30% em volume em agosto, preços mais altos ainda elevaram a receita em 2%, para US$971 milhões.