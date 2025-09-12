Rede de recarga de veículos eletrificados no Brasil cresce 59% desde agosto de 2024, diz ABVE

O Estado de São Paulo segue sendo o maior mercado para veículos eletrificados, detendo uma participação de 30,9% da frota que circula no Brasil, ou cerca de 93.500 veículos. Enquanto isso, a infraestrutura do Estado somava 4.678 pontos de recarga, o que leva uma relação de cerca de 20 veículos por eletroposto.

A disponibilidade de uma rede de recarga é a principal preocupação de consumidores na hora da compra de um veículo eletrificado no Brasil, segundo pesquisa do portal de comercialização de veículos Webmotors, um dos maiores do país.

Um levantamento do portal, também divulgado nesta sexta-feira, mostrou que 54% dos consumidores citam falta de pontos de carregamento como principal queixa que impede a compra de um carro híbrido ou elétrico. Em segundo lugar, vem dificuldade na revenda dos veículos (49%), seguida por falta de segurança na tecnologia (44%).

"Se antes a maioria recusava por não sentir segurança, hoje, com o investimento das montadoras em informação, houve uma mudança nesse pensamento e a maior preocupação agora está ligada em questões práticas de infraestrutura sobre como implementá-la em seu dia a dia", disse o presidente-executivo da Webmotors, Eduardo Jurcevic, em comunicado à imprensa.

As vendas de veículos elétricos novos no Brasil este ano até o final de agosto cresceram 50,7% sobre o mesmo período do ano passado, a 164,6 mil unidades, segundo dados da associação de montadoras Anfavea divulgados nesta semana. Com isso, a participação desses veículos no total vendido chegou a 11,8% no mês passado, ante 6,6% em agosto de 2024.

Segundo a ABVE, "os números dos últimos seis meses (até agosto) indicam que o crescimento dos carregadores rápidos superou o dos carregadores lentos", com uma expansão de 59%, para 3.855 eletropostos no país. A expansão dos equipamentos lentos foi de 5% no período, para 13.025 pontos.