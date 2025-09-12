Taxas dos DIs sobem puxadas pelos Treasuries

Na quinta-feira a divulgação dos dados sobre pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que somaram 263 mil na semana passada, acima dos 235 mil esperados, abriu espaço para a queda dos yields dos Treasuries, em meio à percepção de que o Federal Reserve caminha para cortar juros na próxima semana.

Nesta manhã de sexta-feira os rendimentos dos títulos norte-americanos se recuperam, com alta de 5 pontos-base no papel de 10 anos --referência global para decisões de investimento.

A alta dos yields dá suporte às taxas na curva brasileira, em especial entre os contratos mais longos.

Dados divulgados na abertura pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também corroboram o movimento: o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,3% em julho sobre o mês anterior -- a sexta alta mensal consecutiva do setor, que mostra resiliência em meio ao aperto monetário. Na comparação com julho do ano passado, os serviços cresceram 2,8%, renovando o ponto mais alto de sua série. Economistas esperavam alta de 0,3% sobre junho e crescimento de 2,6% na comparação anual, segundo pesquisa da Reuters.

Finalizado na véspera o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, investidores monitoram agora eventuais novas medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil.