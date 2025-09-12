Taxas dos DIs sobem sob influência dos Treasuries

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 14,03%, em alta de 2 pontos-base ante o ajuste de 14,017% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,315%, ante o ajuste de 13,272%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,45%, com avanço de 4 pontos-base ante 13,409% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,59%, ante 13,575%.

Na quinta-feira a divulgação dos dados sobre pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que somaram 263 mil na semana passada, acima dos 235 mil esperados, abriu espaço para a queda dos yields dos Treasuries, em meio à firme percepção de que o Federal Reserve caminha para cortar juros na próxima semana.

Nesta sexta-feira os rendimentos dos títulos norte-americanos se recuperam, com o papel de 10 anos --referência global para decisões de investimento -- chegando a subir 7 pontos-base no pico do dia, ainda que a perspectiva de corte de juros pelo Fed não tenha se alterado.

O avanço dos yields dava suporte às taxas dos DIs no Brasil, que atingiram as máximas pela manhã, com os agentes atentos ainda a possíveis retaliações dos EUA contra o Brasil, após Bolsonaro ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Em julho, ao definir tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, o presidente dos EUA, Donald Trump, citou como um dos motivos o julgamento de Bolsonaro, seu aliado. Na noite de quinta-feira, após a condenação, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o país "responderá adequadamente a essa caça às bruxas".