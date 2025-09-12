TRX investe R$208 mi em centro de distribuição do Mercado Livre no Paraná

SÃO PAULO (Reuters) - O TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário acertou a compra de participação de 43,82% em um centro de distribuição locado ao Mercado Livre em Araucária (PR), por R$207,9 milhões, anunciou a TRX Investimentos na noite de quinta-feira.

O contrato de locação do imóvel é de 10 anos e a fatia comprada pela TRX equivale a uma área bruta locável de cerca de 40 mil metros quadrados. O "yield on cost" estimado da transação é de 12% ao ano, "acima da média das negociações recentes no setor", afirmou a empresa.

A companhia citou que, do valor do negócio, R$106 milhões serão pagos à vista e o restante em duas parcelas semestrais.