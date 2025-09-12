Volume de serviços prestados no Brasil cresce 0,3% em julho, em linha com o esperado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O volume de serviços prestados no Brasil cresceu +0,3% em julho sobre o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, em linha com o esperado por economistas.

Foi a sexta alta mensal consecutiva do setor, que segue mostrando resiliência em meio ao aperto monetário. Na comparação com julho do ano passado, os serviços cresceram 2,8%, renovando o ponto mais alto de sua série.

Economistas esperavam alta de 0,3% sobre junho e crescimento de 2,6% na comparação anual, segundo pesquisa da Reuters.