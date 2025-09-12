Wall Street tem variações modestas após recordes de alta, mas caminha para ganhos na semana

Os investidores já estavam prevendo uma redução de 25 pontos-base na taxa depois que uma série de indicadores recentes mostrou que o mercado de trabalho estava pior do que se pensava anteriormente.

Um relatório fraco sobre o emprego fora do setor agrícola em agosto, entretanto, aumentou as apostas em um corte maior, de 50 pontos-base, que atualmente está em 7,5%, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

Após os dados de inflação, os preços de mercado agora refletem as expectativas de três cortes de 0,25 ponto percentual em cada reunião restante do Fed este ano.

"É provável que vejamos 75 pontos-base de uma forma ou de outra este ano e provavelmente outros 50-75 pontos-base nos próximos 12 meses... isso é mais importante do que necessariamente a cadência de como recebemos isso", Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

Uma leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para setembro ficou em 55,4, em comparação com as estimativas de 58, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

Às 11h06 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average caía 0,17%, para 46.030,94 pontos, o S&P 500 tinha variação positiva de 0,02%, para 6.588,57 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,20%, para 22.087,64 pontos.