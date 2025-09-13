Trump pressiona nações da Otan a suspenderem compras de petróleo russo

Nas últimas semanas, os EUA aumentaram a pressão sobre os países da Otan para que reforcem as sanções energéticas contra a Rússia em uma tentativa de ajudar a acabar com sua guerra com a Ucrânia -- um conflito que Trump tem lutado para encerrar, apesar das repetidas ameaças de penalidades mais severas contra Moscou e seus parceiros.

Trump também tem enfrentado críticas em seu país por estabelecer repetidamente prazos de duas semanas para que a Rússia reduza a escalada e permitir que eles passem sem ações concretas.

"A UE se engajou --- e continuará a se engajar -- com todos os parceiros globais relevantes no contexto de suas sanções contra a Rússia e na aplicação das mesmas", disse um porta-voz da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, em um comunicado neste sábado.

A presidente da UE, Ursula von der Leyen, disse esta semana em seu discurso sobre o Estado da União que qualquer novo pacote de sanções estaria de acordo com as regras da UE, incluindo "o princípio de longa data de que nossas sanções não se aplicam extraterritorialmente".

As receitas de energia continuam sendo a fonte de dinheiro mais importante do Kremlin para financiar o esforço de guerra, tornando as exportações de petróleo e gás um alvo central das sanções ocidentais.

No entanto, autoridades e analistas alertam que restrições agressivas ao petróleo russo também acarretam o risco de elevar os preços globais do petróleo, uma perspectiva que pode prejudicar economias ocidentais e enfraquecer o apoio público às medidas.