99 dobra investimentos em delivery de comida no Brasil para R$2 bilhões

A empresa havia anunciado em abril o investimento bilionário no país, que busca retomar as operações da plataforma 99Food, após o encerramento das atividades no início de 2023 em meio à concorrência acirrada no setor.

A ampliação dos investimentos foi confirmada pelo governo em comunicado. A reunião com Lula incluiu outros executivos, como o presidente-executivo da DiDi, Will Cheng.

Segundo o diretor-geral, cerca de R$50 milhões dos recursos serão direcionados para a instalação de pontos de apoio para entregadores da empresa, o que deve incluir nova infraestrutura em todas as capitais do país e nos principais mercados da 99.

A 99 também buscará a parceria da Yadea, fabricante chinesa de veículos elétricos de duas rodas, para construir uma fábrica no Brasil a fim de oferecer aos entregadores brasileiros um veículo de custo acessível e com economia de combustível.

A empresa anunciou em comunicado um programa de financiamento com R$6 bilhões em crédito para aquisição e aluguel de motocicletas elétricas, o que pode beneficiar 600 mil entregadores nos próximos 3 a 5 anos.

Wang ainda detalhou o desenvolvimento de um programa de vouchers, em conjunto com o Ministério da Saúde, para pacientes utilizarem o aplicativo 99 de forma gratuita para ir a consultas médicas e cirurgias em hospitais públicos.