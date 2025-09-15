Ações da China e de Hong Kong fecham em alta, com ganhos de tecnologia minimizados por dados fracos

XANGAI (Reuters) - As principais ações da China e as ações de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com os investidores reforçando suas apostas nas ações chinesas de tecnologia em meio às negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos e antes de um esperado corte nas taxas de juros dos EUA nesta semana, ofuscando as preocupações com dados econômicos fracos.

O índice de Xangai .SSEC teve baixa de 0,3%, enquanto o índice CSI300 .CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,2%, após atingir a máxima em três anos e meio. O índice Hang Seng .HSI, de Hong Kong, subiu 0,2%, e fechou na máxima dos últimos quatro anos.

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que a economia da China desacelerou em agosto, com a produção das fábricas e o crescimento das vendas no varejo não atingindo as previsões e os preços das casas continuando a cair. O crédito, as exportações e os investimentos em ativos fixos da China também registraram um crescimento lento.