Ânima Holding compra restante da UniFG

(Reuters) - A Ânima Holding exerceu opção de compra de 45% do capital social do CESG – Centro de Ensino Superior de Guanambi, mantenedor do Centro Universitário FG (UniFG), instituição de ensino localizada na Bahia, por R$88,9 milhões, passando a deter 100% da companhia.

A empresa afirmou em comunicado ao mercado que a operação foi feita na sexta-feira através da subsidiária Inspirali Educação.

A transação inclui o pagamento de eventual valor adicional de preço (“earn-out”) de até R$500 mil por novas vagas de medicina.