Atividade econômica medida pelo BC cai mais do que o esperado em julho

Em julho, o setor agropecuário apresentou queda de 0,8% sobre junho, segundo os cálculos do BC, enquanto a indústria caiu 1,1% e o setor de serviços recuou 0,2%.

Na comparação com julho do ano passado, o IBC-Br teve alta de 1,1%, acumulando em 12 meses um ganho de 3,5%, de acordo com números não dessazonalizados do BC.

No segundo trimestre, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou no início deste mês, o PIB brasileiro já havia mostrado clara desaceleração, marcando alta de 0,4% sobre os três meses imediatamente anteriores, após ter crescido 1,3% no primeiro trimestre.

O Ministério da Fazenda disse na semana passada que, pelo fato de o dado do período ter vindo abaixo da sua expectativa, em meio à transmissão da política monetária apertada para o crédito e a atividade, estava revisando sua projeção de crescimento do PIB este ano para 2,3%, de 2,5% estimados em julho.

Já o mercado estima um crescimento de 2,16% do PIB este ano, segundo o mais recente relatório Focus do BC, divulgado na manhã desta segunda-feira.

Em sua última reunião de política monetária, no final de julho, o BC destacou que o conjunto dos indicadores de atividade econômica tem apresentado certa moderação, conforme o esperado, mas ressalvou que o mercado de trabalho -- com o desemprego marcando recordes de baixa -- ainda mostra dinamismo.