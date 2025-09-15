COLUNA-Descoberta de petróleo da BP no Brasil reduz preocupação com ativos encalhados

A descoberta sinaliza que as preocupações de que as grandes petroleiras possam ficar com ativos ociosos na transição energética podem estar diminuindo.

Se for totalmente desenvolvido, o enorme campo poderá ser transformador para a companhia de US$93 bilhões, que nos últimos anos enfrentou turbulência na liderança, desvio estratégico, especulação persistente de aquisição e pressão de investidores ativistas.

A BP precisará de meses para avaliar completamente Bumerangue, mas os resultados iniciais revelaram uma coluna de hidrocarbonetos de 500 metros em um reservatório de pré-sal de alta qualidade que pode se estender por mais de 300 quilômetros quadrados (115,8 milhas quadradas).

Claudio Steuer, do Oxford Institute for Energy Studies, estima que o campo possa conter de 2 bilhões a 2,5 bilhões de barris de óleo equivalente recuperável, com base em campos próximos. Isso, por sua vez, poderia se traduzir em um enorme desenvolvimento offshore capaz de produzir cerca de 400.000 barris por dia durante décadas, de acordo com Steuer. E a BP, com uma participação de 100%, poderá colher um enorme lucro com essa descoberta.

Essa descoberta reflete o fato de que a BP agora está redirecionando dinheiro e talentos para o setor de upstream, após anos de redução de suas equipes de exploração e engenharia de reservatórios. Ela planeja aumentar os gastos anuais com upstream em 20%, chegando a US$10 bilhões até 2027, e manter a produção estável em 2,3 milhões a 2,5 milhões de barris por dia até 2030.

A BP parece estar voltando à estratégia do início dos anos 2000 - e não está sozinha.