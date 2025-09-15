Democratas dos EUA pressionam Trump por acordo que limite produção da China

A China produz muito mais produtos manufaturados do que pode ser consumido internamente, alimentando enormes remessas para o exterior e guerras de preços no mercado. Embora as autoridades chinesas tenham rejeitado repetidamente as afirmações dos EUA sobre excesso de capacidade, Pequim lançou uma campanha contra a deflação e as guerras de preços em alguns setores.

Bessent e o representante comercial Jamieson Greer, abordados na carta juntamente com o secretário de Comércio Howard Lutnick, iniciaram negociações em Madri no domingo com uma equipe chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng.

Os departamentos do Tesouro e do Comércio não responderam a perguntas sobre a carta.

A carta dos membros do Comitê Seleto da Câmara sobre a China, repetindo argumentos do governo Biden, especialmente da ex-secretária do Tesouro Janet Yellen, dificilmente influenciará o governo republicano de Donald Trump. No entanto, ela ressalta a profunda preocupação com a China em Washington, onde acordos bipartidários são raros.

"O uso histórico e destrutivo da superprodução estrutural pela RPC para impulsionar o crescimento econômico tem um custo indiscutível para a indústria, o emprego e a estabilidade dos mercados internacionais dos EUA", diz a carta, referindo-se ao nome oficial do país asiático, República Popular da China.

As duas maiores economias do mundo têm lutado para transformar uma trégua sobre tarifas de três dígitos, estendida por 90 dias no mês passado, em um acordo comercial duradouro para lidar com reclamações que vão desde o fentanil e o déficit comercial dos EUA até a propriedade do TikTok.