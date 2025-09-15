Dólar cai pela quarta sessão com expectativa de corte de juros nos EUA

Às 17h03 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,56%, aos R$5,3405.

As cotações da moeda norte-americana despencaram desde o início do dia dando continuidade ao movimento mais recente, com a percepção entre os agentes de que o Fed cortará sua taxa de juros em pelo menos 25 pontos-base na quarta-feira -- podendo até aplicar um corte maior, de 50 pontos-base.

A expectativa por juros menores nos EUA, somada à certeza entre os investidores de que o BC manterá a taxa Selic em 15% ao ano, manteve a avaliação de que o Brasil está atrativo ao capital estrangeiro, o que derrubou o dólar.

Após registrar a máxima de R$5,3558 (+0,04%) às 9h, na abertura, o dólar à vista cedeu à mínima de R$5,3092 (-0,83%) às 13h00.

“O movimento (de queda do dólar ante o real) antecipa a decisão do Federal Reserve na quarta-feira, para a qual o mercado projeta uma probabilidade de 96% de um corte de 0,25 ponto percentual nos juros, com base em dados recentes de arrefecimento da economia americana”, escreveu Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad.

A queda do dólar esteve em sintonia com o avanço firme do Ibovespa e a baixa das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), em uma sessão no geral positiva para os ativos brasileiros.