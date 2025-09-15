Economistas reduzem estimativa de IPCA para este ano e ajustam cálculos para Selic em 2026 no Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Economistas consultados pelo Banco Central reduziram suas estimativas para a inflação neste ano e ajustaram seus cálculos para a taxa básica de juros para o final do ano que vem após 32 semanas de manutenção, mostrou boletim Focus divulgado nesta segunda-feira.

De acordo com o boletim, os agentes preveem agora uma inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,83% em 2025, ante 4,85% na semana anterior, ao passo que, para o ano que vem, as projeções foram mantidas em 4,30%.

A meta para a inflação medida pelo IPCA é de 3,00% ao ano, com banda de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.