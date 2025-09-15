EUA e China chegam a acordo sobre TikTok; Trump e Xi conversam na sexta-feira

Bessent disse a repórteres que mais detalhes seriam determinados em uma ligação na sexta-feira entre Trump e Xi.

Trump disse nesta segunda-feira que as negociações comerciais com a China foram muito boas e deu a entender que um acordo foi fechado para resolver os problemas que os EUA têm sobre a propriedade do TikTok.

"A grande reunião comercial na Europa entre os Estados Unidos da América e a China correu MUITO BEM! Ela terminará em breve", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Também foi fechado um acordo sobre uma 'certa' empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar. Eles ficarão muito felizes! Falarei com o Presidente Xi na sexta-feira. O relacionamento continua muito forte!!!"

Delegações dos EUA e da China se reuniram para discutir o desinvestimento do TikTok pela proprietária chinesa ByteDance, como parte de uma rodada de negociações mais amplas sobre tarifas e política econômica que está sendo realizada em Madri. O TikTok corre o risco de ser fechado já em 17 de setembro nos EUA, a menos que passe a ser controlado por norte-americanos.

Falando com repórteres anteriormente, Bessent e Greer disseram que a China queria concessões em comércio e tecnologia em troca de concordar em se desfazer do popular aplicativo de mídia social.