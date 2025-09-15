EXCLUSIVO-Não há evidências de violação da residência principal pela diretora do Fed Lisa Cook, diz autoridade de Michigan

Ann Arbor não tem "nenhuma razão para acreditar" que Cook tenha violado as regras do imposto predial, disse à Reuters o assessor da cidade Jerry Markey. Cook já morou em outros lugares e os registros da cidade indicam que ela pediu permissão às autoridades de Ann Arbor para alugar a casa em Michigan por um curto período.

A ausência temporária da residência ou alugá-la por curto prazo não a desqualificaria para a isenção de impostos em Ann Arbor, disse o funcionário do departamento de impostos. "Morar temporariamente em outro lugar não torna necessariamente o proprietário inelegível para uma isenção de residência principal", disse Markey.

As declarações do funcionário ocorrem no momento em que o governo do presidente Donald Trump está acusando a diretora do Fed de fraude relacionada às hipotecas da casa de Ann Arbor e de outra que ela comprou em Atlanta. Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), liderou o esforço, denunciando Cook nas mídias sociais e encaminhando o assunto ao Departamento de Justiça, que iniciou uma investigação.

A questão é se Cook, que Trump tentou demitir da diretoria do Fed, mentiu para seus credores ao obter as duas hipotecas. O governo Trump, citando seus contratos de hipoteca, alegou que ela disse indevidamente a ambos os credores que o empréstimo era para uma residência principal. Ao declarar uma casa como residência principal, o proprietário pode -- mas nem sempre -- garantir uma taxa de juros melhor sobre o empréstimo e, separadamente, pode receber descontos das autoridades locais nos impostos sobre a propriedade.

Esperava-se que um tribunal de recursos decidisse nesta segunda-feira se Cook poderia continuar em seu cargo enquanto o litígio sobre a tentativa de Trump de demiti-la estivesse pendente. Independentemente da decisão do tribunal, existe a expectativa de que haja um recurso imediato à Suprema Corte, o que complicará ainda mais a situação de Cook na próxima reunião de dois dias do Fed.

A Reuters informou na semana passada que Cook, de acordo com uma estimativa de empréstimo para a hipoteca em Atlanta, havia informado ao seu credor que a propriedade seria uma "casa de férias", e não uma residência principal. Em uma publicação nas mídias sociais após a matéria da agência de notícias, Pulte escreveu que a alegação de "casa de férias" na documentação da hipoteca de Atlanta ainda poderia ser fraudulenta se ela eventualmente garantisse o empréstimo declarando o contrário.