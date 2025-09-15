Geradores renováveis pedem ressarcimento de cortes por acionamento de térmicas de novo leilão

Nas contribuições enviadas ao governo relacionadas ao leilão de potência, diferentes agentes do setor elétrico apontaram que a preparação das usinas termelétricas para atender às necessidades de potência do sistema elétrico pode levar várias horas, dadas as características técnicas dos equipamentos.

Sendo assim, se contratados, empreendimentos como os movidos a carvão ficariam pelo menos 18 horas ligados para prover a potência que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) precisa por poucas horas, geralmente no fim do dia.

"Ou seja, para o atendimento ao pico de demanda no início da noite, tais usinas seriam acionadas no final da manhã para alcançar o 'T-on' (tempo mínimo ligado), com o potencial de agravar o curtailment sofrido pelas usinas renováveis tanto no período diurno, durante a rampa de acionamento, quanto noturno...", apontou a associação Absolar.

A entidade defendeu que os cortes de geração das usinas eólicas e fotovoltaicas devido à sobreoferta de energia causada pela geração das termelétricas vencedoras do certame "não podem ser objeto de rebatimento comercial" para os geradores renováveis -- isto é, não poderiam impor prejuízos financeiros.

Quando as usinas têm sua produção limitada pelo ONS, as empresas precisam comprar energia no mercado spot para honrar seus contratos, o que tem levado a perdas milionárias. Segundo as associações de energia solar e eólica, já chega a R$5 bilhões o prejuízo acumulado a esses segmentos desde meados de 2023.

A proposta foi corroborada por Enel e por outros geradores como EDP e Casa dos Ventos, que também participaram da consulta pública do leilão de capacidade.