Ibovespa avança com expectativa sobre decisões de juros na semana

- MAGAZINE LUIZA ON valorizava-se 2,94%, encontrando suporte também no movimento da curva de juros, ampliando ainda mais o ganho desde agosto. Após fechar o oitavo mês do ano com alta de 16%, as ações do Magalu já acumulam uma elevação de cerca de 24% em setembro. Nesta sessão, o índice do setor de consumo na B3 subia 0,65%.

- RD SAÚDE ON perdia 2,66%, tendo como pano de fundo a notícia de que a rival Pague Menos avalia uma potencial oferta de ações. O plano que está sendo avaliado contempla uma oferta subsequente de distribuição primária de ações da rede de farmácias e secundária de ações de titularidade de fundos geridos pela General Atlantic, com valor aproximado de R$250 milhões. PAGUE MENOS ON, que não está no Ibovespa, mostrava declínio de 3,14%.

- COSAN ON caía 0,81%, refletindo ajustes após três semanas seguidas de valorização, em parte refletindo expectativas sobre investimentos no conglomerado, bem como na Raízen, uma joint venture da companhia com a Shell. RAÍZEN PN, que já corrigira um pouco a euforia recente na semana passada, era transacionada em baixa de 0,79%.

- NATURA ON subia 0,34%, em pregão com anúncio da empresa de que fechou acordo para a venda das operações da Avon na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana (Avon Card) para o Grupo PDC. A operação contempla o pagamento de US$1 acrescido de um recebível de US$22 milhões da Avon Guatemala à subsidiária integral da Natura no México. A empresa reforçou que segue explorando alternativas para a Avon Internacional.

- BRADESCO PN valorizava-se 1,13%, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN tinha elevação de 0,48% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 0,28%, após os três acumularem na semana passada perdas de 2,4%, 2,55% e 1,8%, respectivamente. BANCO DO BRASIL ON, que fechou a semana passada com ganho acumulado de 5,5%, cedia 1,3%. O índice do setor financeiro avançava 0,75%, apoiado ainda por B3 ON, em alta de 2,16%.

- VALE ON subia 0,32%, mesmo com a fraqueza dos preços do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou as negociações diurnas com decréscimo de 0,31%. Analistas do BTG Pactual elevaram o preço-alvo dos ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) da mineradora para US$11, de US$10, mantendo recomendação neutra.