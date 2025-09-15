Intel reduz perspectiva de despesas para o ano após venda de participação na Altera

O novo presidente-executivo, Lip-Bu Tan, está simplificando as operações e fazendo mudanças na gestão para fortalecer as finanças da empresa.

Isso ocorre à medida que o governo dos Estados Unidos assume uma participação acionária de 10% na empresa.

Em abril, a Intel concordou em vender 51% da Altera para a empresa de private equity Silver Lake, avaliando a unidade em US$8,75 bilhões, bem abaixo dos quase US$17 bilhões que a Intel pagou em 2015.

A Intel concluiu a transação em 12 de setembro, com a Silver Lake adquirindo uma participação majoritária na Altera por um valor patrimonial de cerca de US$3,3 bilhões, de acordo com um registro regulatório, refletindo o financiamento da dívida e o dinheiro para o negócio.

Como um segmento da Intel no primeiro semestre de 2025, a Altera relatou uma margem bruta de 55% em US$ 816 milhões em receita e US$ 356 milhões em despesas operacionais.

A Intel manteve sua meta de despesas operacionais para o ano de 2026 em US$16 bilhões.