Natura faz acordo para venda de negócios da Avon na América Central

SÃO PAULO (Reuters) - A Natura anunciou nesta segunda-feira acordo vinculante para venda de operações da marca Avon em países da América Central por um valor nominal de US$1, acrescido de um pagamento de US$22 milhões, segundo fato relevante.
A companhia afirmou que o acordo para a venda das operações da Avon na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana - reunidas sob a designação Avon Card - foi acertado com o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e no Peru.
Os US$22 milhões se referem a um recebível da Avon Guatemala à subsidiária integral da Natura no México, afirmou o grupo brasileiro de cosméticos.
Sobre o desinvestimento dos negócios reunidos na Avon Internacional, a Natura afirmou que o ativo segue "mantido para venda" e que a empresa continua "explorando alternativas estratégicas" para ele. Os negócios da Avon Internacional reúnem operações da marca fora da América Latina.
A companhia afirmou que a venda da Avon Card "apoiará o esforço da Natura para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para continuar focada na integração da Natura e da Avon na América Latina".
Segundo a Natura, a empresa continuará fornecendo produtos acabados para a Avon Card e também atuará como licenciadora da marca Avon na região.
O fechamento da venda é previsto para até 30 de outubro.
(Por Alberto Alerigi Jr.)
