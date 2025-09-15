Pressão de Trump para reformular Fed lança sombra sobre reunião de política monetária

Independentemente da decisão do tribunal, espera-se que haja um recurso imediato à Suprema Corte dos EUA, o que complicará ainda mais a situação de Cook para a reunião de política monetária desta semana.

Enquanto isso, espera-se que o Senado dos EUA confirme, nesta segunda-feira, Stephen Miran, chefe do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca, para uma vaga na Diretoria do Fed, composta por sete membros, o que provavelmente posicionará o indicado de Trump para tomar posse rapidamente e participar da reunião desta semana como uma voz simpática aos apelos da administração por cortes acentuados nas taxas.

Trump repetiu nesta segunda-feira esse apelo, dizendo em uma publicação na mídia social em referência ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que ele "DEVE CORTAR AS TAXAS DE JUROS, AGORA, E MAIS DO QUE ELE TINHA EM MENTE. O SETOR IMOBILIÁRIO VAI DISPARAR!!!"

O Fed tem sido cauteloso em cortar as taxas devido a preocupações com a inflação, mas espera-se que, no final de sua reunião na quarta-feira, ele reduza sua taxa de juros básica em um quarto de ponto percentual, para a faixa de 4,00% a 4,25%, já que as autoridades estão cada vez mais preocupadas com a queda acentuada no crescimento do emprego e com o aumento do desemprego.

É possível que haja mais cortes em outubro e dezembro, mas em um ritmo mais lento do que o demandado por Trump, já que o pedido do presidente por uma taxa de 1% para a política do Fed é visto pelos economistas como algo fora de sintonia com o que seria necessário para manter a inflação estável, na ausência de uma recessão.

A decisão de política do Fed, no entanto, pode ser menos o foco da reunião do que a chegada esperada de Miran e as implicações da próxima decisão de Cook sobre o banco central como instituição e a direção da política monetária dos EUA.