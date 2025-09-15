Prio obtém licença para interligar poços de Wahoo à plataforma

O documento detalha que a licença compreende a interligação submarina ("tieback") de até onze poços -- sendo quatro produtores, dois injetores e cinco contingentes -- ao FPSO Frade.

O Ibama afirmou, conforme o documento, que o campo de Wahoo situa-se no contexto geológico do pré-sal, em lâmina d’água que varia de 900 a 1600 metros.

"O escoamento da produção e a injeção de fluidos serão viabilizados por meio da instalação de dutos de produção e injeção, umbilicais de controle e potência, além de equipamentos submarinos associados, sem a implantação de nova unidade estacionária de produção", afirmou o órgão ambiental.

Na semana passada, o Itaú BBA havia publicado relatório onde adiantava que a licença deveria sair em breve nL2N3UZ0IA.

No fato relevante, a Prio estimou que o primeiro óleo deve ser produzido entre março e abril de 2026. A petroleira afirmou ainda que o custo total do desenvolvimento está estimado em US$870 milhões.

A companhia destacou ainda que iniciará imediatamente as atividades de construção submarina e o "tieback" do campo ao FPSO, "já tendo contratado e notificado para a vinda ao Brasil a embarcação responsável pelo lançamento da linha rígida, com expectativa de chegada em outubro".