Safra de milho verão do centro-sul deve alcançar 25,48 mi, estima Safras

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de milho da safra de verão 2025/26 deverá atingir 25,476 milhões de toneladas na região centro-sul do Brasil, contra 24,727 milhões na temporada anterior, estimou nesta segunda-feira a Safras & Mercado.

Segundo a consultoria, o crescimento da produção deve ser motivado por um aumento da produtividade média, que passaria de 7.068 quilos por hectare 2024/25 para 7.072 quilos por hectare, além de ampliação de 3% da área plantada, para 3,602 milhões de hectares.

(Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles)