Setor financeiro impulsiona bolsas da Europa antes de decisões de juros de bancos centrais

O UBS subia 1,7%, após relatos de que o banco avalia se mudar para os Estados Unidos em resposta às propostas do governo suíço sobre novas exigências de capital.

Enquanto isso, o rebaixamento da recomendação de crédito soberano da França pela Fitch, na sexta-feira, não pareceu prejudicar a bolsa de Paris, cujo índice CAC 40 subia 1,2%, atingindo a maior alta em três semanas.

Bancos franceses como SocGen, BNP Paribas e Crédit Agricole subiam mais de 1% cada.

Vários bancos centrais vão anunciar decisões de políticas monetárias nesta semana, incluindo os do Reino Unido, Japão e Canadá, mas o foco dos investidores estará sobre o Fed.

