S&P 500 e Nasdaq atingem máximas históricas em semana de decisão do Fed; Tesla avança

O fabricante de veículos elétricos saltou mais de 6%, depois que registros regulatórios revelaram que Musk havia adquirido quase US$1 bilhão em ações da Tesla na sexta-feira.

Nesta semana, a decisão da taxa de juros pelo Fed será o centro das atenções, com os investidores esperando, em grande parte, um corte de 25 pontos-base na quarta-feira, após uma série de indicadores econômicos que apontaram para uma deterioração do mercado de trabalho.

Operadores estão precificando um total de 68,9 pontos-base de corte de juros até o final de 2025, mostraram dados compilados pelo LSEG.

"Todos estão prevendo pelo menos um corte (de 25 pontos-base), alguns estão pensando em 50 pontos-base. Isso é um exagero, mas o mercado certamente foi construído para um", disse Joe Saluzzi, codiretor de negociação de ações da Themis Trading.

"Qualquer valor menor que isso (25 pontos-base) seria uma grande decepção e teríamos uma liquidação muito, muito acentuada."

Os ganhos da Tesla impulsionaram o setor de bens de consumo discricionários do S&P 500 para seu nível mais alto em quase nove meses.