STOXX 600 fecha perto de pico em 3 semanas com alta de ações de luxo antes de reunião do Fed

As ações francesas do setor de luxo ganharam destaque na esteira da morte do estilista Giorgio Armani, que incluiu em seu testamento instruções sobre a possível venda de sua grife, dando prioridade à LVMH, à L'Oreal e à EssilorLuxottica, líder no setor de óculos.

"Essa é uma das marcas de luxo privadas mais valiosas do mundo e, se ela se tornasse pública de alguma forma, isso seria extremamente encorajador para o setor como um todo", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index.

O índice europeu aeroespacial e de defesa continuou com sua série histórica de altas, com um salto de 1,74% para um novo pico.

Investidores têm se voltado cada vez mais para as ações de defesa, à medida que os governos europeus aumentam os gastos militares para fortalecer a Otan e reduzir sua dependência dos Estados Unidos.

O setor tem alta de mais de 200% desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

As ações europeias de chips também impulsionaram o índice principal, com BESI, ASML e ASMI em alta entre 5,6% e 6%.